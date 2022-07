Pallanuoto femminile, Mondiali Budapest 2022: Setterosa di legno, bronzo all’Olanda (Di sabato 2 luglio 2022) Il Setterosa è di legno. Quarto posto per l’Italia della Pallanuoto femminile ai Mondiali di Budapest 2022, con il bronzo che va a un’Olanda che sotto di tre gol nel secondo periodo, vince poi 7-5. Le azzurre avevano in mano la vittoria, ma non hanno più segnato negli ultimi due tempi e mezzo, una finale per il terzo posto disastrosa nella seconda metà, forse più della brutta prestazione contro le fortissime ragazze Usa. Un rammarico pesante per la squadra di Silipo, che butta via una medaglia e si dovrà leccare le ferite. Inizio non troppo positivo delle azzurre, forse con ancora delle scorie addosso rispetto alla brutta e arrendevole sconfitta in semifinale contro gli Stati Uniti. E’ così l’Olanda a segnare per prima, grazie a Koolhaas che dopo due ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Ilè di. Quarto posto per l’Italia dellaaidi, con ilche va a un’Olanda che sotto di tre gol nel secondo periodo, vince poi 7-5. Le azzurre avevano in mano la vittoria, ma non hanno più segnato negli ultimi due tempi e mezzo, una finale per il terzo posto disastrosa nella seconda metà, forse più della brutta prestazione contro le fortissime ragazze Usa. Un rammarico pesante per la squadra di Silipo, che butta via una medaglia e si dovrà leccare le ferite. Inizio non troppo positivo delle azzurre, forse con ancora delle scorie addosso rispetto alla brutta e arrendevole sconfitta in semifinale contro gli Stati Uniti. E’ così l’Olanda a segnare per prima, grazie a Koolhaas che dopo due ...

