Pallanuoto femminile, Mondiali 2022: Italia-Paesi Bassi 5-7. Il Setterosa chiude quarto (Di sabato 2 luglio 2022) I Mondiali 2022 di Pallanuoto femminile sono proseguiti oggi, sabato 2 luglio, a Budapest, in Ungheria: nella finale per il terzo posto il Setterosa di Carlo Silipo cede il passo ai Paesi Bassi per 5-7. Le neerlandesi salgono sul gradino più basso del podio, l’Italia resta a secco. Nel primo quarto neerlandesi avanti con Koolhaas in superiorità, ma a seguire prima Avegno pareggia in superiorità, poi Marletta dalla distanza sigla il 2-1. Nella seconda frazione c’è l’allungo dell’Italia, con Giustini che va in gol dapprima in superiorità e poi in parità numerica. Nel finale Joustra trova il gol del 4-2 con si arriva a metà gara. Nel terzo periodo Sevenich porta le neerlandesi sul -1, poi in situazione di doppia ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Idisono proseguiti oggi, sabato 2 luglio, a Budapest, in Ungheria: nella finale per il terzo posto ildi Carlo Silipo cede il passo aiper 5-7. Le neerlandesi salgono sul gradino più basso del podio, l’resta a secco. Nel primoneerlandesi avanti con Koolhaas in superiorità, ma a seguire prima Avegno pareggia in superiorità, poi Marletta dalla distanza sigla il 2-1. Nella seconda frazione c’è l’allungo dell’, con Giustini che va in gol dapprima in superiorità e poi in parità numerica. Nel finale Joustra trova il gol del 4-2 con si arriva a metà gara. Nel terzo periodo Sevenich porta le neerlandesi sul -1, poi in situazione di doppia ...

Pubblicità

PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Pallanuoto femminile, #Setterosa di legno ai Mondiali #FINABudapest2022: quanti rimpianti contro l'Olanda che si prende… - sportface2016 : #Pallanuoto femminile, #Setterosa di legno ai Mondiali #FINABudapest2022: quanti rimpianti contro l'Olanda che si p… - monicamondini : Il coach della squadra femminile italiana di #pallanuoto è un gran bell'uomo, oh #budapest - zazoomblog : LIVE Italia-Olanda pallanuoto femminile Mondiali 2022 in DIRETTA: tra poco il via della sfida! - #Italia-Olanda… - luca_petitti : RT @ValerioIafrate: 2 milioni e mezzo di telespettatori in totale, tra @RaiDue e @RaiSport: tuffi, pallanuoto, #TourdeFrance e #ItaliaSpagn… -