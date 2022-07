Pallanuoto femminile, Italia-Olanda in tv oggi: canale, orario e diretta streaming finale bronzo Mondiali Budapest 2022 (Di sabato 2 luglio 2022) Tutto pronto per Italia-Olanda, la finale per il bronzo del torneo di Pallanuoto femminile ai Mondiali di Budapest 2022. Il Setterosa del Ct Carlo Silipo, dopo aver perso la semifinale contro la corazzata statunitense, va a caccia di riscatto per tornare sul podio iridato a distanza di 7 anni dopo Kazan 2015. L’avversaria sarà la formazione Orange, che in semifinale ha perso di misura contro le padrone di casa dell’Ungheria. Chi si aggiudicherà la vittoria e conquisterà la medaglia di bronzo? La finalina è in programma alle ore 14.30 di sabato 2 luglio a Budapest. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Tutto pronto per, laper ildel torneo diaidi. Il Setterosa del Ct Carlo Silipo, dopo aver perso la semicontro la corazzata statunitense, va a caccia di riscatto per tornare sul podio iridato a distanza di 7 anni dopo Kazan 2015. L’avversaria sarà la formazione Orange, che in semiha perso di misura contro le padrone di casa dell’Ungheria. Chi si aggiudicherà la vittoria e conquisterà la medaglia di? La finalina è in programma alle ore 14.30 di sabato 2 luglio a. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e ...

