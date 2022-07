Pallanuoto | Carlo Silipo | “Meritavamo la medaglia per gli sforzi fatti Testa agli Europei”

(Di sabato 2 luglio 2022) Un Setterosa a due volti non riesce a centrare ladi bronzo ai Mondiali di Budapest 2022, uscendo sconfitta dalla finale per il terzo posto contro l’Olanda per 5-7; l’Italia aveva iniziato nel migliore dei modi, nella prima parte di gara portandosi in vantaggio per 4-1. Da quel momento, però, le azzurre sono rimaste a secco per quasi venti minuti, con le olandesi che ne hanno approfittato rimontando e arrivando anche al +3 di vantaggio, 4-7; a nulla vale la rete di Marletta del 5-7, il Setterosa è sì tra le prime quattro squadre a livello mondiale, ma resta l’amarezza per non aver centrato la. Di seguito il commento del Commissario Tecnico della Nazionale Italiana difemminile,, rilasciato ai microfoni di Rai Sport al termine ...

