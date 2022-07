Pallanuoto | Campagna | “Contro la Spagna sarà una battaglia tattica e mentale”

(Di sabato 2 luglio 2022) Alessandro, ct del Settebello, ha parlato alla vigilia della finale dei Mondiali 2022 di Budapestla: “una partita differente rispetto a quella del girone e alla finale di Gwangiu. Le due squadre si conoscono bene. Mi aspetto una gara punto a punto, molto lottata siamente che mentalmente“.ha poi proseguito: “Le due squadre sono migliorate tanto nel corso del torneo. Loro lavorano insieme da molto tempo, perciò dovremo essere bravi a non lasciargli spazi ed a stargli addosso.fondamettere in discussione le loro certezze e ricordargli che sappiamo come batterli“. SportFace.

