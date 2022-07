Palio di Siena, vince il Drago: alla fine hanno corso solo in sei (Di sabato 2 luglio 2022) di Francesco Tunda Il Palio di Siena della ripresa, dopo due anni di stop per la pandemia, è stato vinto dal Drago al fotofinish con la Torre. Per il fantino del Drago Giovanni Atzeni detto Tittia è l'... Leggi su globalist (Di sabato 2 luglio 2022) di Francesco Tunda Ildidella ripresa, dopo due anni di stop per la pandemia, è stato vinto dalal fotofinish con la Torre. Per il fantino delGiovanni Atzeni detto Tittia è l'...

