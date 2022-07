Palio di Siena, fermi Istrice e Civetta per gli infortuni dei cavalli: si corre in otto (Di sabato 2 luglio 2022) di Francesco Tunda ll Leocorno, con Volpino e Andrea Coghe detto Tempesta, ha vinto la provaccia del Palio di luglio, corsa stamani dopo che si era tenuta l'abituale messa del fantino celebrata in ... Leggi su globalist (Di sabato 2 luglio 2022) di Francesco Tunda ll Leocorno, con Volpino e Andrea Coghe detto Tempesta, ha vinto la provaccia deldi luglio, corsa stamani dopo che si era tenuta l'abituale messa del fantino celebrata in ...

