Palio di Siena, escluse Istrice e Civetta. Protestano per (motivi opposti) animalisti e contradaioli (Di sabato 2 luglio 2022) Nel giorno del Palio, Siena è invasa dai turisti. Sono alcune decine di migliaia i turisti che fin dalle prime ore dell'alba stanno girando per la città dove le Contrade sono in festa. In piazza del Campo, per assistere alla Carriera, che si disputerà alle 19.30, diretta su La7, possono entrare fino a 14.700 persone. Altre 3mila persone potranno sedere, a pagamento, sugli spalti. Il Palio di oggi ha avuto un clamoroso fuori programma: correranno oggi 8 contrade anziché dieci a causa di lievi infortuni ai cavalli di Istrice e Civetta. Una decisione che ha fatto infuriare i tifosi delle contrade interessate e (per ragioni opposte) gli animalisti che hanno annunicato una denuncia per maltrattamento di animali. La denuncia è stata inviata questa mattina alla Procura di ...

