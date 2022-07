Palio di Siena, dopo due anni di stop per Covid torna la sfida tra le contrade. FOTO (Di sabato 2 luglio 2022) dopo due anni di assenza a causa della pandemia, l’evento ritorna tra le strade della città toscana. La piazza è piena, cavalli e fantini hanno ricevuto la tradizionale benedizione. In gara rimangono in otto: le contrade di Civetta e Istrice non partecipano per leggeri infortuni ai cavalli Leggi su tg24.sky (Di sabato 2 luglio 2022)duedi assenza a causa della pandemia, l’evento ritra le strade della città toscana. La piazza è piena, cavalli e fantini hanno ricevuto la tradizionale benedizione. In gara rimangono in otto: ledi Civetta e Istrice non partecipano per leggeri infortuni ai cavalli

Pubblicità

borghi_claudio : A Siena notte di preoccupazione per il Popolo dell'Istrice stretto attorno alla sua cavalla Schietta, una delle fav… - EdLlewellynFCDO : Palio, Siena - wow! Prova generale ieri sera…oggi, the real thing! #PaliodiSiena ?? - borghi_claudio : Fra un'ora ci sarà la Prova Generale del Palio a #Siena e a seguire in ogni Contrada la grande cena della prova generale ?? - Franci30242001 : Siena Il Palio - lageloni : Ma l’appassionante diretta del Palio di Siena invece del Tg? -