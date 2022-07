Palio di Siena 2022, vince il Drago (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – La contrada del Drago ha vinto il Palio di Siena di oggi, 2 luglio 2022. Il Drago ha trionfato al fotofinish precedendo la Torre. Al Palio hanno partecipato solo 6 contrade. Dopo l’esclusione stamattina di Istrice e Chiocciola per lievi infortuni ai cavalli, prima del via forfait del Leocorno (altro infortunio ad un cavallo) e del Bruco dopo la caduta del fantino in uno dei tentativi di partenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – La contrada delha vinto ildidi oggi, 2 luglio. Ilha trionfato al fotofinish precedendo la Torre. Alhanno partecipato solo 6 contrade. Dopo l’esclusione stamattina di Istrice e Chiocciola per lievi infortuni ai cavalli, prima del via forfait del Leocorno (altro infortunio ad un cavallo) e del Bruco dopo la caduta del fantino in uno dei tentativi di partenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

