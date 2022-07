Palio di Siena 2022: il Drago vince al fotofinish. Per il fantino Tittia è la terza vittoria consecutiva (video) (Di sabato 2 luglio 2022) La contrada del Drago con il fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, ha vinto il Palio di Siena del 2 luglio 2022 con il cavallo Zio Frac. Per Tittia è il terzo Palio vittorioso consecutivo, l’ottavo della sua carriera. il Palio della rinascita, due anni dopo la sosta forza per la pandemia. La corsa ha avuto ben 5 false partenza dopo quella giusta che ha visto vincere il fantino. Una giornata piena di colpi di scena dopo l’esclusione di Istrice e Civetta, la carriera per solo 6 contrade: hanno lasciato infatti anche il Leocorno e il Bruco. La folla – circa 20mila persone presenti, 14.700 quelli in piedi nella conchiglia, 3mila quelli seduti e paganti sugli spalti – ha applaudito a lungo i cavalli e i ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 luglio 2022) La contrada delcon ilGiovanni Atzeni, detto, ha vinto ildidel 2 lugliocon il cavallo Zio Frac. Perè il terzovittorioso consecutivo, l’ottavo della sua carriera. ildella rinascita, due anni dopo la sosta forza per la pandemia. La corsa ha avuto ben 5 false partenza dopo quella giusta che ha vistore il. Una giornata piena di colpi di scena dopo l’esclusione di Istrice e Civetta, la carriera per solo 6 contrade: hanno lasciato infatti anche il Leocorno e il Bruco. La folla – circa 20mila persone presenti, 14.700 quelli in piedi nella conchiglia, 3mila quelli seduti e paganti sugli spalti – ha applaudito a lungo i cavalli e i ...

