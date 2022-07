Pubblicità

robertaestop : #Siena #Italia #Animali #BastaPalio #BastaCarrozzeTrainateDaiCavalli #Tuteliamoicavalli #BastaLucrareSugliAnimali… -

LA NAZIONE

...procura di Siena dall' Associazione italiana difesa animali e ambiente Aidaa nei confronti degli organizzatori deldi Siena" . Lo rende noto la stessa associazione spiegando che la"...Anche la scrittrice si schiera con gli animalisti equella che a suo dire è "una follia senza nome" riferendosi aldi Siena. E Isabella Santacroce utilizza la sua visibilità per divulgare attraverso MOW la battaglia della Italian Horse ... Palio, denuncia degli animalisti: "Cavalli maltrattati, due si sono fatti male cadendo" Siena, 2 luglio 2022 - Una denuncia per maltrattamento di animali «è stata inviata questa mattina alla procura di Siena dall'Associazione italiana difesa animali e ambiente Aidaa nei confronti degli o ...Anche la scrittrice si schiera con gli animalisti e denuncia quella che a suo dire è ”una follia senza nome” riferendosi al Palio di Siena. E Isabella Santacroce utilizza la sua visibilità per divulga ...