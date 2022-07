Paleontologia | Santamaria | “Riprendere le ricerche a Pietraroja Ciro? Una star da far girare”

(Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La ripresa dellepaleontologiche nel parco dei fossili di, attraverso gli eventuali rinvenimenti e scoperte scientifiche, per promuovere il Geosito e i musei. Questo l’obiettivo delineato, al termine della tre giorni dedicata alla, dal presidente dell’Ente Geopaleontologico di, Gennaro. La rinnovata attenzione sul piccolo fossile di dinosauro chiamato familiarmente “”, ma il cui nome scientifico è “Scipionyx samniticus”, da parte di un ampio nucleo di scienziati, studiosi ed esperti venuti a Benevento per il 19° EAVP, è stata l’occasione perdi tracciare le coordinate conclusive della manifestazione che si è svolta al San Felice sul viale Atlantici del ...

Alla tavola rotonda, che sarà coordinata dal presidente dell'Ente Gennaro, sono previste ...questi giorni in cui Benevento e Pietraroja sono diventate le capitali europee della...Benevento . Un successo inatteso. Il congresso diin programma a Benevento si sta rivelando non solo una grande occasione per gli ... Gennaroconfessa: 'attenzione oltre le ...