Oliver Torres per Luis Alberto: nuova offerta del Sevilla alla Lazio (Di sabato 2 luglio 2022) Continua la trattativa tra Lazio e Sevilla per la cessione dell'ex Liverpool. La nuova offerta di Monchi è uno scambio, Oliver Torres per Luis Alberto. Una contropartita tecnica dunque per sbloccare la trattativa, ma la Lazio vorrebbe qualcosa in più per quanto riguarda la liquidità. Oliver Torres per Luis Alberto potrebbe sbloccare la trattativa? Il futuro del centrocampista resta un'incognita. L'ex Liverpool lascerebbe la squadra solo per la squadra andalusa. Sarebbe un ritorno all'ovile per il giocatore, che aveva cominciato la sua carriera proprio con il Sevilla. La nuova offerta di Monchi è la seguente: 13 ...

