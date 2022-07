Oggi il Pride di Napoli ritorna a sfilare nelle vie del centro (Di sabato 2 luglio 2022) Oggi 2 luglio, a partire dalle ore 15, si terrà la tradizionale manifestazione del Pride di Napoli. L’evento rivivrà il corteo per le strade della città. Nel 2020 e 2021 la manifestazione si era svolta priva di corteo a causa dell’emergenza Covid 19. L’appuntamento con il Napoli Pride, presentato giovedì 30 giugno a Palazzo San Giacomo Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di sabato 2 luglio 2022)2 luglio, a partire dalle ore 15, si terrà la tradizionale manifestazione deldi. L’evento rivivrà il corteo per le strade della città. Nel 2020 e 2021 la manifestazione si era svolta priva di corteo a causa dell’emergenza Covid 19. L’appuntamento con il, presentato giovedì 30 giugno a Palazzo San Giacomo Il Blog di Giò.

Agenzia_Ansa : Oslo, manifestanti sfilano dopo le sparatorie davanti a un locale gay. La Comunita' Lgbtq+ e tanti altri cittadini… - amnestyitalia : Anche oggi parteciperemo all’Onda #Pride per reclamare spazi di libertà e per manifestare contro ogni forma di disc… - Nick__be : Buongiorno augurando buon pride a tutti coloro che oggi vi prenderanno parte; sarete belli come sempre e presenziat… - nhhotelsit : Proud to be partner of @MilanoPride?? Tra le altre iniziative, NH Milano Palazzo Moscova - just_a_hobbit : oggi pride ?????? -