Offerta del Fulham per lo svincolato Romagnoli

Il Fulham, club neopromosso in Premier League, ha formulato un'offerta per Alessio Romagnoli. Il difensore classe 1995 è ormai l'ex capitano del Milan, con cui ha disputato sette stagioni. Il difensore originario di Roma solo un mese fa sollevava lo Scudetto, ora è senza contratto. Romagnoli al Fulham: offerto un quadriennale Romagnoli sembra vicino a lasciare l'Italia per vestire la maglia del Fulham. L'entourage del giocatore ha ricevuto un'offerta per un quadriennale da 4 milioni a stagione. Il calciatore era ad un passo dal ritorno nella capitale, sponda Lazio, la squadra che ha sempre tifato. Ma l'offerta arrivata dai biancocelesti non ha mai pienamente soddisfatto il calciatore, che sarebbe passato da 5,5 milioni al Milan ai 2,5 ...

