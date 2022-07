Obiettivi | strategie | valori | la sfida tra la Cina e la Nato

(Di sabato 2 luglio 2022) Il nuovo Strategic Concept dellaha tracciato le linee guida dell’Alleanza atlantica, stabilito le priorità e individuato le minacce principali. Tra queste ultime, oltre alla Russia, considerata “la più diretta e significativa minaccia per gli alleati”, troviamo la, etichettata per la prima volta come “sistemica”. “Pechino – ha spiegato il segretario generale InsideOver.

Pubblicità

danielcame : @Fabrizio__66 Non mi convinci, gli esperti dicevano che sarebbe dovuto venire già da giorni in sala stampa a spiega… - lindipende : ?? La pubblicazione del nuovo #ConcettoStrategicoNATO2022, ovvero del documento guida dell’Alleanza Atlantica volto… - Linkiesta : RT @europea_lk: A #Madrid nasce la nuova #Nato, con più armi, più partner e più obiettivi Il segretario generale Jens Stoltenberg ha annun… - Linkiesta : RT @Linkiesta: A #Madrid nasce la nuova #Nato, con più armi, più partner e più obiettivi Il segretario generale Jens #Stoltenberg ha annun… - europea_lk : RT @Linkiesta: A #Madrid nasce la nuova #Nato, con più armi, più partner e più obiettivi Il segretario generale Jens #Stoltenberg ha annun… -

... ed anche come occasione per sviluppare un confronto per fissarecomuni nell'insegnamento ... analizzandone le criticità e individuando nuovedi sviluppo nelle quali la Stranieri può ......a Madrid per siglare il nuovo Strategic Concept 2022 che segna le linee guida e gli... Il testo aggiornato ha definito leda portare avanti nei prossimi anni. Il nuovo documento ...Stando a 'La Nazione', tra i profili di mercato per la difesa della Fiorentina, è spuntato anche il nome di Kjaer del Milan.La Juventus starebbe delineando le strategie di mercato per rinforzare la rosa. Tra gli obiettivi dei bianconeri ci sarebbe quello di prendere un difensore per sostituire Giorgio Chiellini. Ma bisogne ...