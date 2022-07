Nuova offerta per Sirigu da una big di Serie A: i dettagli (Di sabato 2 luglio 2022) Salvatore Sirigu potrebbe avere un posto tra i pali in una big di Serie A, ecco di chi si tratta. Sirigu calciomercato NapoliSalvatore Sirigu è pronto a intraprendere una Nuova avventura in Serie A. Durante la scorsa stagione ha vestito la maglia del Genoa, non riuscendo, con le sue parate, a evitare il tracollo che ha poi portato la squadra ligure alla retrocessione. All’età di 35 anni però, il portiere sardo ha ricevuto un’offerta da un’importante squadra italiana. Si tratterebbe in particolare del Napoli, che sta cercando un vice Meret dopo aver raggiunto con quest’ultimo un accordo per il rinnovo. Come ha riportato Nicolò Schira sul suo profilo Twitter i partenopei avrebbero avviato già i colloqui ... Leggi su rompipallone (Di sabato 2 luglio 2022) Salvatorepotrebbe avere un posto tra i pali in una big diA, ecco di chi si tratta.calciomercato NapoliSalvatoreè pronto a intraprendere unaavventura inA. Durante la scorsa stagione ha vestito la maglia del Genoa, non riuscendo, con le sue parate, a evitare il tracollo che ha poi portato la squadra ligure alla retrocessione. All’età di 35 anni però, il portiere sardo ha ricevuto un’da un’importante squadra italiana. Si tratterebbe in particolare del Napoli, che sta cercando un vice Meret dopo aver raggiunto con quest’ultimo un accordo per il rinnovo. Come ha riportato Nicolò Schira sul suo profilo Twitter i partenopei avrebbero avviato già i colloqui ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, nuova offerta per #Celik. C'è ancora distanza per #Frattesi del @SassuoloUS - infoiteconomia : Nuova offerta per Sirigu da una big di Serie A: i dettagli - UPrezzo : ?? ABBIAMO TROVATO UNA NUOVA OFFERTA ?? Ora Costa solo: €7.99 Occhio, questa offerta potrebbe terminare tra qualc… - SOSFanta : ?? MERCATO - #Icardi, Nuytinck, Maggiore, Vicario più vicino, ufficiale Sensi! #JoaoPedro, nuova offerta ?? - UPrezzo : ?? ABBIAMO TROVATO UNA NUOVA OFFERTA ?? Ora Costa solo: €76.63 Occhio, questa offerta potrebbe terminare tra qual… -