Nuoto | Giochi del Mediterraneo 2022 | ottimi risultati dagli azzurri nelle batterie odierne | Scozzoli il più veloce nei 50 rana

(Di sabato 2 luglio 2022) Ottime notizie dalleper quanto riguarda ildeidel, rassegna in fase di svolgimento ad Orano, in Algeria. I nostri alfieri, infatti, hanno brillatorispettive heat, centrando finali a ripetizione (spesso anche con il miglior tempo) con la consapevolezza che in sera, in occasione delle finali, potranno davvero fare incetta di mee. Andiamo a fare il resoconto di quanto avvenuto questa mattina, iniziando dal comparto femminile. Nei 200 sl, raggiungono la finale Alice Mizzau (2:01.04) e Noemi Cesarano (2:01.54), mentre la prestazione di riferimento l’ha fissata la slovena Janja Segel in 2:00.04. Passando ai 200 dorso, centrano la finale Francesca Romana Furfaro (2:15.62) e Martina Cenci (2:14.56) ...

Pubblicità

OA_Sport : Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022: ottimi risultati dagli azzurri nelle batterie odierne, Scozzoli il più veloce… - Ile940 : @metilmercurio_ Ciao, ti ringrazio. Sono una sfegata di sport. Mi fa piacere esserti utile. Commentiamo tutti insie… - labrosport : ?? La livornese vince come da pronostico e aggiunge una medaglia prestigiosa al palmares. - SwimmerShopit : Giochi Mediterraneo, gli azzurrini partono alla grande: Turchia travolta 13-2 - Nuotomania : DA -

E' fondamentale per la Napoliriuscire a vincere il match di questa domenica per, poi, tentare il blitz giovedì in gara - 2 e chiudere così i. In caso negativo, poi, si deciderà tutto in ...E' fondamentale per la Napoliriuscire a vincere il match di questa domenica per, poi, tentare il blitz giovedì in gara - 2 e chiudere così i. In caso negativo, poi, si deciderà tutto in ...PALERMO – Il TeLiMar, che compie 34 anni di attività, senza poter celebrare la ricorrenza con la consueta festa di compleanno per l’approccio cauto che ha sin dalla prima esplosione della pandemia car ...Proseguono i Giochi del Mediterraneo 2022 di Orano e l’ Italia, nella giornata di ieri (1 luglio), ha aggiunto altre medaglie alle molte già collezionate fino ad ora. Lorenzo Agro Sylvain ha vinto la ...