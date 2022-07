Nozze di Paola e Francesca ' È bastato l' annuncio per scatenare gli insulti'

(Di sabato 2 luglio 2022) di Viviana Ponchia Oggi è il giorno dei fiori d'arancio, ieri è stato quello degli. Pesanti, irriferibili. Forse messi in conto quando il loro amore nato in barca due anni fa è diventato ...

Pubblicità

GiusCandela : Sabato 2 luglio le nozze di Francesca Pascale e Paola Turci, il matrimonio sarà ufficiato al Comune di Montalcino,… - carlocucinotta : RT @Gramellini_fans: Paola e Francesca, le nozze a Montalcino - maresca_franco : RT @Gramellini_fans: Paola e Francesca, le nozze a Montalcino - AnnaM75 : RT @ANSA_Lifestyle: Domani, 2 luglio, #PaolaTurci e #FrancescaPascale, a #Montalcino, si uniranno civilmente. La notizia di queste #nozze,… - Marcello804 : RT @boni_castellane: Il Corriere mette in prima pagina le 'nozze' tra Paola Turci a la Pascale. Gramellini naturalmente... -

"Quella felicità che non ti fa dormire", ha scrittoTurci alle 4 del mattino su Instagram. Ormai lo sanno tutti, va bene così. Questo pomeriggio sposa a Montalcino Francesca Pascale,...La sontuosa residenza ospiterà la festa per ledella sua ex Francesca Pascale con la cantanteTurci. E, secondo alcune voci, Berlusconi potrebbe partecipare all'evento. A Montalcino c'è ...Il 2 luglio 2022 si celebra il matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale che hanno scelto per le loro nozze non solo una data simbolica ma anche ...La cantautrice e l'ex fidanzata di Berlusconi avrebbero voluto tenere la notizia del matrimonio riservatissima, invece è trapelata. Ecco tutto quello che sappiamo sul loro amore, rivelato nell'agosto ...