"Non potete permettervelo": così Mattarella ha gelato Draghi e Conte (Di sabato 2 luglio 2022) Quando la regia passa nelle mani del presidente della repubblica, significa che la situazione si è fatta difficile. È ciò che è appena accaduto e, anche se ad Enrico Letta piace raccontarla in modo diverso, il pericolo per il governo non è Matteo Salvini. Nessuno, né a palazzo Chigi né al Quirinale, crede infatti che il capo della Lega intenda uscire dalla maggioranza perché il Pd si accinge a replicare il copione già visto con il ddl Zan, puntando stavolta sulla liberalizzazione della cannabis e la concessione della cittadinanza tramite lo ius scholae. Conte, VERSIONE QUIRINALIZIA Il fattore destabilizzante è Giuseppe Conte, o meglio la folta ala barricadiera dei parlamentari rimasti nel movimento, che potrebbe spingere il giurista pugliese a compiere lo strappo. Ipotesi che lui, peraltro, durante l'ora di colloquio avuta mercoledì sera con ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Quando la regia passa nelle mani del presidente della repubblica, significa che la situazione si è fatta difficile. È ciò che è appena accaduto e, anche se ad Enrico Letta piace raccontarla in modo diverso, il pericolo per il governo non è Matteo Salvini. Nessuno, né a palazzo Chigi né al Quirinale, crede infatti che il capo della Lega intenda uscire dalla maggioranza perché il Pd si accinge a replicare il copione già visto con il ddl Zan, puntando stavolta sulla liberalizzazione della cannabis e la concessione della cittadinanza tramite lo ius scholae., VERSIONE QUIRINALIZIA Il fattore destabilizzante è Giuseppe, o meglio la folta ala barricadiera dei parlamentari rimasti nel movimento, che potrebbe spingere il giurista pugliese a compiere lo strappo. Ipotesi che lui, peraltro, durante l'ora di colloquio avuta mercoledì sera con ...

