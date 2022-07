“Non ne usciremo mai”: bollettino e reinfezioni, il dato che fa tremare l'Italia (Di sabato 2 luglio 2022) La situazione epidemiologica dell'Italia è sotto controllo per quanto riguarda la pressione ospedaliera e lo sviluppo della malattia grave (su questo, il vaccino funziona eccome, con il booster che offre una copertura dell'86%), ma la nuova ondata di casi di Covid non tende ad arrestarsi. Colpa di Omicron e delle sue sottovarianti che, combinate al “liberi tutti” e all'abbandono delle mascherine, stanno facendo molti danni dal punto di vista del contagio. Il bollettino di oggi, sabato 2 luglio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 84.700 contagiati, 49.322 guariti e 63 morti, a fronte di 325.588 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 26% (-1,3 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario, la pressione rimane ampiamente gestibile nonostante l'aumento di ingressi ospedalieri legati al Covid: ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) La situazione epidemiologica dell'è sotto controllo per quanto riguarda la pressione ospedaliera e lo sviluppo della malattia grave (su questo, il vaccino funziona eccome, con il booster che offre una copertura dell'86%), ma la nuova ondata di casi di Covid non tende ad arrestarsi. Colpa di Omicron e delle sue sottovarianti che, combinate al “liberi tutti” e all'abbandono delle mascherine, stanno facendo molti danni dal punto di vista del contagio. Ildi oggi, sabato 2 luglio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 84.700 contagiati, 49.322 guariti e 63 morti, a fronte di 325.588 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 26% (-1,3 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario, la pressione rimane ampiamente gestibile nonostante l'aumento di ingressi ospedalieri legati al Covid: ...

