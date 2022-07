“Non lo usi piu’?” Chiara Ferragni, le sue FOTO stregano tutti: puro magnetismo (Di sabato 2 luglio 2022) . L’imprenditrice lo fa con nonchalance. Chiara Ferragni è l’influencer numero uno in Italia e conosciuta nel mondo. Un’imprenditrice ma anche una donna dalle mille sfaccettature, non è un caso che ad oggi è un personaggio molto influente ed è circondata dall’affetto del web. Ogni post infatti che pubblica, che sia lavoro o momenti dedicati alla sua vita privata, sono sempre molto apprezzati. Chiara Ferragni (Instagram)Ma dobbiamo ammetterlo, gli scatti piu’ amati sono certamente quelli che la vedono insieme alla sua famiglia: i piccoli Leo e Vitto – che già sono delle baby star sul web – ed il marito Fedez, i due sono piu’ innamorati che mai e l’ultimo post lo dimostra Chiaramente. Bellissimi e pieni di vitalità. Chiara Ferragni, le ... Leggi su esclusiva (Di sabato 2 luglio 2022) . L’imprenditrice lo fa con nonchalance.è l’influencer numero uno in Italia e conosciuta nel mondo. Un’imprenditrice ma anche una donna dalle mille sfaccettature, non è un caso che ad oggi è un personaggio molto influente ed è circondata dall’affetto del web. Ogni post infatti che pubblica, che sia lavoro o momenti dedicati alla sua vita privata, sono sempre molto apprezzati.(Instagram)Ma dobbiamo ammetterlo, gli scattiamati sono certamente quelli che la vedono insieme alla sua famiglia: i piccoli Leo e Vitto – che già sono delle baby star sul web – ed il marito Fedez, i due sonoinnamorati che mai e l’ultimo post lo dimostramente. Bellissimi e pieni di vitalità., le ...

Pubblicità

Danilo50306 : RT @Qua_Agatha: ... ma quando nonostante le tre dosi in corpo, la mascherina sempre piazzata sul musetto e il disinfettante in tasca o in b… - strqng1s : BEN TI STA COSÌ NON USI PIÙ QUELLI STIVALI DI MERDA CHE RIDERE - mamo75r : @AntiPUDE @MedBunker Ah, quindi l'influenza, che ha una gaussiana di 3 mesi, dovuto ad un virus con R0 medio 1.7, l… - annadiama62 : RT @IlMici8: Spiegazione per chi non ha capito…praticamente il 90% di chi lo ha letto. Siamo liberi come prima del 2020. Ognuno usi o non u… - AleAle52359118 : @laziaSusy Ma che cazzata! Il vero spreco è l'acqua irrimediabilmente inquinata e non smaltita in modo adeguato, p… -