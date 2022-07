No! La rivista americana Money non ha definito Zelensky «il re della corruzione occidentale» (Di sabato 2 luglio 2022) Circola l’immagine della copertina di Money, rivista americana, dove il presidente ucraino Volodymyr Zelensky viene ritratto in sella a un cavallo fatto di banconote. Nel condividerla, gli utenti sostengono che la stessa rivista lo incoroni come «il re della corruzione occidentale». Si tratta di un’immagine falsa, creata ad arte e condivisa dai filorussi per screditare Zelensky e l’Ucraina. Per chi ha fretta Circola l’immagine di una falsa copertina della rivista americana Money che definirebbe Zelensky «il re della corruzione occidentale». Money non ha mai ... Leggi su open.online (Di sabato 2 luglio 2022) Circola l’immaginecopertina di, dove il presidente ucraino Volodymyrviene ritratto in sella a un cavallo fatto di banconote. Nel condividerla, gli utenti sostengono che la stessalo incoroni come «il re». Si tratta di un’immagine falsa, creata ad arte e condivisa dai filorussi per screditaree l’Ucraina. Per chi ha fretta Circola l’immagine di una falsa copertinache definirebbe«il re».non ha mai ...

