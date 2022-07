"No ho tradito Beppe", De Masi rompe il silenzio: come è nato il caso Conte-Draghi (Di sabato 2 luglio 2022) Nessun tradimento nei confronti di Beppe Grillo. Domenico De Masi rompe il silenzio dopo giorni in cui tutti lo hanno cercato per chiarire il giallo che vede protagonista il premier Mario Draghi, che avrebbe chiesto al garante M5s la rimozione di Giuseppe Conte dalla guida del Movimento. "Sono a Ravello, in vacanza, questa è la prima telefonata a cui rispondo da giorni..." dice il sociologo, responsabile della scuola politica grillina, all'Adnkronos. Nella sua intervista al Fatto quotidiano aveva parlato di presunte pressioni da parte del premier nei confronti di Grillo per disarcionare Conte dalla guida del M5S, smentite prima da fonti della Presidenza del Consiglio e poi dallo stesso Draghi. Alla base le confidenze dello stesso Grillo a De ... Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022) Nessun tradimento nei confronti diGrillo. Domenico Deildopo giorni in cui tutti lo hanno cercato per chiarire il giallo che vede protagonista il premier Mario, che avrebbe chiesto al garante M5s la rimozione di Giuseppedalla guida del Movimento. "Sono a Ravello, in vacanza, questa è la prima telefonata a cui rispondo da giorni..." dice il sociologo, responsabile della scuola politica grillina, all'Adnkronos. Nella sua intervista al Fatto quotidiano aveva parlato di presunte pressioni da parte del premier nei confronti di Grillo per disarcionaredalla guida del M5S, smentite prima da fonti della Presidenza del Consiglio e poi dallo stesso. Alla base le confidenze dello stesso Grillo a De ...

