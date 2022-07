Neymar resta al PSG: eserciterà l’opzione di rinnovo fino al 2027 (Di sabato 2 luglio 2022) . Il brasiliano resta sotto la Tour Per L’Equipe, Neymar avrebbe deciso di esercitare l’opzione che gli consentiva, dal 1^ luglio, di rinnovare il suo contratto con il Psg per un’ulteriore stagione, fino al 2027. L’ex Barcellona è stato accostato nelle ultime settimane alla Juve e a diversi club di Premier League, ma è difficile trovare un club che riesca a garantirgli gli attuali 30 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 luglio 2022) . Il brasilianosotto la Tour Per L’Equipe,avrebbe deciso di esercitareche gli consentiva, dal 1^ luglio, di rinnovare il suo contratto con il Psg per un’ulteriore stagione,al. L’ex Barcellona è stato accostato nelle ultime settimane alla Juve e a diversi club di Premier League, ma è difficile trovare un club che riesca a garantirgli gli attuali 30 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

