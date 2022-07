Napoli, sciopero taxi: rafforzato il servizio Alibus (Di sabato 2 luglio 2022) Per i giorni 5 e 6 luglio prossimi è stato indetto uno sciopero nazionale da parte della categoria taxi, per le intere giornate. “Il Comune di Napoli ed ANM rafforzeranno il trasporto pubblico. In particolare verranno utilizzati 16 Alibus sulla tratta Capodichino, Stazione Centrale, Porto. in questo modo la capacità di trasporto raddoppierà e la frequenza delle corse sarà dell’ordine di 5 minuti; saranno anche anticipate alle 05:10 la prima corsa del mattino”, ne danno notizia gli assessori rispettivamente a Trasporti, Turismo e Sicurezza, Edoardo Cosenza, Teresa Armato e Antonio De Iesu. Personale ANM e Polizia municipale aiuteranno nella bigliettazione e garantiranno regolarità delle attività “in Aeroporto e alla Stazione centrale”. Il Comune di Napoli ricorda che “in molti Alibus è ... Leggi su ildenaro (Di sabato 2 luglio 2022) Per i giorni 5 e 6 luglio prossimi è stato indetto unonazionale da parte della categoria, per le intere giornate. “Il Comune died ANM rafforzeranno il trasporto pubblico. In particolare verranno utilizzati 16sulla tratta Capodichino, Stazione Centrale, Porto. in questo modo la capacità di trasporto raddoppierà e la frequenza delle corse sarà dell’ordine di 5 minuti; saranno anche anticipate alle 05:10 la prima corsa del mattino”, ne danno notizia gli assessori rispettivamente a Trasporti, Turismo e Sicurezza, Edoardo Cosenza, Teresa Armato e Antonio De Iesu. Personale ANM e Polizia municipale aiuteranno nella bigliettazione e garantiranno regolarità delle attività “in Aeroporto e alla Stazione centrale”. Il Comune diricorda che “in moltiè ...

