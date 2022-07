Napoli, lotta alla contraffazione: sequestro di oltre 125mila prodotti, 1 arresto e 11 denunce (Di sabato 2 luglio 2022) Blitz della Guardia di Finanza a Napoli e provincia: nell’ambito della lotta alla contraffazione sono stati sequestrati oltre 125mila prodotti. Blitz della Guardia di Finanza contro la contraffazione a Napoli e provincia. L’operazione ha portato al sequestro di oltre 125.000 prodotti contraffatti o non sicuri sequestrati, tutti privi delle certificazioni minime di sicurezza e di Leggi su 2anews (Di sabato 2 luglio 2022) Blitz della Guardia di Finanza ae provincia: nell’ambito dellasono stati sequestrati. Blitz della Guardia di Finanza contro lae provincia. L’operazione ha portato aldi125.000contraffatti o non sicuri sequestrati, tutti privi delle certificazioni minime di sicurezza e di

