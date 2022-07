Naomi Campbell, a 52 anni ha ancora il potere di lasciare tutti senza parole | Per lei è impossibile avere rivali (Di sabato 2 luglio 2022) Naomi. Basta solo il nome per capire di chi stiamo parlando. La divina in assoluto che da ormai decine di anni sbaraglia letteralmente la concorrenza. Era tra le top model più gettonate di qualche anno fa e lo è ancora. Il suo nome risuona altisonante negli ambienti della moda e ancora oggi é di fatto la regina di tutte le passerelle del pianeta. Incredibile a dirsi poiché alla sua età (già 52 anni!) e con una gravidanza recentissima alle spalle (almeno così si da per scontato!) é in una forma strabiliante. E’ ancora la Venere nera che incanta milioni di persone al mondo. Uno charme e un’eleganza superiore che l’hanno sempre contraddistinta da tutte le sue colleghe. Naomi Campbell (fonte web)La maternità di Naomi un ... Leggi su howtodofor (Di sabato 2 luglio 2022). Basta solo il nome per capire di chi stiamo parlando. La divina in assoluto che da ormai decine disbaraglia letteralmente la concorrenza. Era tra le top model più gettonate di qualche anno fa e lo è. Il suo nome risuona altisonante negli ambienti della moda eoggi é di fatto la regina di tutte le passerelle del pianeta. Incredibile a dirsi poiché alla sua età (già 52!) e con una gravidanza recentissima alle spalle (almeno così si da per scontato!) é in una forma strabiliante. E’la Venere nera che incanta milioni di persone al mondo. Uno charme e un’eleganza superiore che l’hanno sempre contraddistinta da tutte le sue colleghe.(fonte web)La maternità diun ...

ParliamoDiNews : Naomi Campbell, a 52 anni ha ancora il potere di lasciare tutti senza parole | Per lei è impossibile avere rivali… - ___livia95___ : Avvistata all'età di 14 anni da Naomi Campbell, è entrata a far parte della sua agenzia Premier Model Management ed… - littleshmuel : Me acabo de enterar que Naomi Campbell estuvo con HUGO CHÁVEZ???? jshshshsjshssjshsjsjs - aless__dro : RT @Maruzzella8720: #MichaelJackson e Naomi Campbell Sorrisi dietro le quinte del video In the Closet 1991 ?????? #michaeljacksonforever ht… - chattiva : @redazionerumors Se la DiPietro è sexy io sono Naomi Campbell. ???????? Ignorante, presuntuosa, ripetitiva,ossessiva, i… -