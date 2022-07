**Musica: Jovanotti, alle 17 già 18mila persone per debutto a Lignano Sabbiadoro** (Di sabato 2 luglio 2022) Roima, 2 lug. (Adnkronos) - alle 17 in punto, sono già entrate 18mila persone in spiaggia a Lignano Sabbiadoro, per il live di debutto del tour del Jova Beach Party 2022. Nella prima serata del live di Lorenzo Cherubini sono attese più di 60 mila persone: stasera e domani vanno in scena i primi due appuntamenti dei 21 previsti sulle coste della penisola (con una tappa montana il 13 luglio a Gressan, in provincia di Aosta) prodotti da Trident Music, che si concluderanno con il megaraduno del 10 settembre all'aeroporto di Milano-Bresso. Nel corso della serata di oggi, verrà girato anche il video del singolo 'Sensibile all'estate', di Lorenzo con Sixpm. Un format unico al mondo quello ideato da Jovanotti, che già nel 2019 ha conquistato il primato di spettacolo più ... Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022) Roima, 2 lug. (Adnkronos) -17 in punto, sono già entratein spiaggia aSabbiadoro, per il live didel tour del Jova Beach Party 2022. Nella prima serata del live di Lorenzo Cherubini sono attese più di 60 mila: stasera e domani vanno in scena i primi due appuntamenti dei 21 previsti sulle coste della penisola (con una tappa montana il 13 luglio a Gressan, in provincia di Aosta) prodotti da Trident Music, che si concluderanno con il megaraduno del 10 settembre all'aeroporto di Milano-Bresso. Nel corso della serata di oggi, verrà girato anche il video del singolo 'Sensibile all'estate', di Lorenzo con Sixpm. Un format unico al mondo quello ideato da, che già nel 2019 ha conquistato il primato di spettacolo più ...

