Morto l’inventore del famoso Mandorlato Balocco | il panettone orgoglio del made in Italy nel mondo

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 2 luglio 2022) E’ scomparso oggi all’eta di 91 anni Aldonon solo il presidente onorario della, storica azienda dolciaria, una delle realtà industriali più conosciute, moderne e solide del Paese ma anchedell’ormai notissimoa ‘lievitazione’ naturale. Untutto nuovo: alto come quello milanese, ma glassato come quello basso piemontese e in più ricoperto di mandorle tostate e granella di zucchero. Un mix di Lombardia e Piemonte che avrebbe sedotto, come farà, i palati di tutta Italia e nelnel segno delin. Aldoe ilfiore all’occhiello Aldo era nato a Fossano (Cuneo) nel 1930. Rimasto orfano della ...