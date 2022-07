Monza, Galliani vuole convincere Icardi. L'arma segreta del dirigente è.. Wanda Nara! (Di sabato 2 luglio 2022) Adriano Galliani vuole provare a convincere Mauro Icardi a vestire la maglia del Monza e la cosa non è poi così improbabile. Lo spiega l'edizione odierna de Il Corriere della Sera che lancia... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 2 luglio 2022) Adrianoprovare aMauroa vestire la maglia dele la cosa non è poi così improbabile. Lo spiega l'edizione odierna de Il Corriere della Sera che lancia...

Pubblicità

DiMarzio : .@ACMonza I Contatto Galliani-Wanda Nara per #Icardi. Il sogno è una coppia con #Dybala - capuanogio : ?? #Icardi vuole tornare in Italia e il #Monza ci pensa. #Galliani in contatto con il nuovo direttore sportivo del… - TuttoMercatoWeb : #Monza, #Galliani in sede #Inter: affondo finale per #Pinamonti ?? @ivanfcardia - Tutto__Calcio_ : #Galliani sta provando a portare al #Monza Federico #Bernardeschi! #SerieA #Calciomercato #Calcio - FI69interista : @Gazzetta_it E ci riuscirà ... #Berlusconi #Galliani #Monza #calciomercato -