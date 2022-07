Monza | Di Marzio | “Galliani sogna la coppia impossibile Icardi-Dybala”

Leggi su seriea24

(Di sabato 2 luglio 2022)DI– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando del mercato di. Ecco quanto affermato. “Ilin grande, in ogni reparto, per la sua prima stagione in Serie A. Dopo aver completato i primi acquisti del mercato (Ranocchia, Cragno e Carboni), e in attesa dell’ufficialità di Sensi,ha avuto in queste ore un contatto con Wanda Nara perché vuole provare a portare in biancorosso Mauro: ilci sta provando per il numero 9 argentino. Il club die Berlusconi spera che negli ultimi giorni di mercato, senon avrà trovato altre soluzioni e il Psg ...