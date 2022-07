(Di sabato 2 luglio 2022) Hanno detto il loro "sì", unitesi in unione civile nel comune di. Solo una trentina di invitati, quasi tutti in bianco e con ventagli arcobaleno. "Una cerimonia piena d'amore, straordinaria - dice un invitato - un inno all'amore e alla vita". video di Giulio Schoen Leggi l'articolo:, il matrimonio a

Pubblicità

repubblica : Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto si': a Montalcino l'unione civile. A presiedere la cerimonia il sindaco… - LaStampa : Montalcino, il 'Sì' di Francesca Pascale e Paola Turci: 'È una cosa meravigliosa' - Adnkronos : #PaolaTurci e #FrancescaPascale, nozze oggi a Montalcino. - iltirreno : Evviva le spose ?? - zazoomblog : Francesca Pascale e Paola Turci diretta matrimonio a Montalcino: Francesca in lacrime dopo il ?sì?: «Il giorno più… -

e , che oggi hanno detto il loro 'sì' a, per l'outfit hanno scelto di andare sul ... MentrePascale ha scelto un tailleur color panna con bavero lucido, cinta in vita e pantalone ...La cantante Paola Turci e, di spalle,Pascale, aper la loro unione civile. Il ricevimento è stato invece organizzato al Castello di Velona. NozzePascale e Paola Turci:...Alla fine il fatidico sì è stato pronunciato con un 'dress code total white'. Dopo aver tenuto banco per giorni sulle cronache rosa, loro malgrado visto che avevano evitato ogni pubblicità, Paola Turc ...Montalcino (Siena): il matrimonio di Paola Turci e Francesca De Pascale (foto Riccardo e Tommaso Germogli) Montalcino (Siena): il matrimonio di Paola Turci e Francesca De Pascale (foto Riccardo e Tomm ...