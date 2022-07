Mkhitaryan: «Avevo un obiettivo: far vincere questo club e i tifosi. L’abbiamo raggiunto a Tirana» (Di sabato 2 luglio 2022) Mkhitaryan lascia la Roma a parametro zero dopo tre stagioni in giallorosso. L’anno prossimo giocherà nell’Inter. Il club milanese ha definito nelle scorse settimane l’ingaggio dell’armeno, per poi ufficializzarlo in mattinata. Il trequartista ex Arsenal si aggiunge quindi a Asllani, Lukaku e Onana, è il quarto acquisto dell’Inter. Prima di lasciare la Capitale, però, Mkhitaryan ha voluto salutare i tifosi e il club con una lettera, che ha pubblicato sui social. La riportiamo di seguito. Cari giallorossi, la Roma è un club davvero unico. Dal giorno in cui sono arrivato fino alla finale di Conference League e oltre, il vostro supporto è stato eccezionale e ne andrò sempre molto fiero. Quando mi sono messo per la prima volta questa maglia Avevo un ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 luglio 2022)lascia la Roma a parametro zero dopo tre stagioni in giallorosso. L’anno prossimo giocherà nell’Inter. Ilmilanese ha definito nelle scorse settimane l’ingaggio dell’armeno, per poi ufficializzarlo in mattinata. Il trequartista ex Arsenal si aggiunge quindi a Asllani, Lukaku e Onana, è il quarto acquisto dell’Inter. Prima di lasciare la Capitale, però,ha voluto salutare ie ilcon una lettera, che ha pubblicato sui social. La riportiamo di seguito. Cari giallorossi, la Roma è undavvero unico. Dal giorno in cui sono arrivato fino alla finale di Conference League e oltre, il vostro supporto è stato eccezionale e ne andrò sempre molto fiero. Quando mi sono messo per la prima volta questa magliaun ...

