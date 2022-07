"Missili sulla Bielorussia". Lukashenko accusa Kiev. Come risponde il Cremlino (Di sabato 2 luglio 2022) Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha accusato Kiev di aver tentato di attaccare la Bielorussia sparando dei Missili. «Siamo stati provocati, tre giorni fa, forse qualcosa di più, c'è stato un tentativo dell'Ucraina di colpire installazioni militari in Bielorussia», ha affermato il leader di Minsk, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa locale BelTA. «Ma - ha aggiunto Lukashenko - grazie a Dio il sistema di difesa aerea ha intercettato tutti i Missili che sono stati lanciati dalle forze ucraine». Ora bisognerà capire quali saranno le mosse del Cremlino in vista di un ipotetico ulteriore allargamento del conflitto in Ucraina. Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022) Il presidente bielorusso Alexanderhatodi aver tentato di attaccare lasparando dei. «Siamo stati provocati, tre giorni fa, forse qualcosa di più, c'è stato un tentativo dell'Ucraina di colpire installazioni militari in», ha affermato il leader di Minsk, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa locale BelTA. «Ma - ha aggiunto- grazie a Dio il sistema di difesa aerea ha intercettato tutti iche sono stati lanciati dalle forze ucraine». Ora bisognerà capire quali saranno le mosse delin vista di un ipotetico ulteriore allargamento del conflitto in Ucraina.

