Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo è il primo film a superare 100 milioni di dollari dopo Frozen 2 (Di sabato 2 luglio 2022) Il debutto di Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo è particolarmente positivo, Diventando il primo film animato dopo Frozen 2 a superare quota 100 milioni di dollari. Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo è il primo film animato a superare quota 100 milioni di dollari dopo Frozen 2, arrivato nelle sale nel novembre 2019. Il progetto prodotto da Universal e Illumination sembra aver sfruttato nel migliore dei modi il traino del 4 luglio. dopo i risultati ai box office piuttosto ... Leggi su movieplayer (Di sabato 2 luglio 2022) Il debutto di2:Gruè particolarmente positivo,ndo ilanimato2 aquota 100di2:Gruè ilanimato aquota 100di2, arrivato nelle sale nel novembre 2019. Il progetto prodotto da Universal e Illumination sembra aver sfruttato nel migliore dei modi il traino del 4 luglio.i risultati ai box office piuttosto ...

Pubblicità

Screenweek : I #Minions e #MaxGiusti hanno introdotto l’anteprima di #Minions2 Come Gru diventa cattivissimo al… - MarbleGiups : Chi vuole fare il più grande meetup d'italia per vedere 'Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo' ?? - movietele : A #Taormina68 l'anteprima di #Minions2 - Come Gru diventa cattivissimo (con video) - SLN_Magazine : Max Giusti: 'Gru cattivissimo in Minions 2 perché brutto come me'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - Think_movies : “Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo”: al Taormina Film Festival arrivano i Minions -