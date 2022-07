Milano, scippo in centro: rubato orologio da 700mila euro (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Due orologi, rispettivamente del valore di 700mila euro e 40mila euro, sono stati rubati ieri a Milano, in pieno centro. Il primo furto è avvenuto in corso Venezia, attorno alle 18, quando un 58enne italiano ha riferito a una volante di polizia di essere stato avvicinato da un uomo che gli ha strappato dal polso il suo Richard Mille del valore di 700mila euro. Il secondo furto è avvenuto poco dopo, attorno alle 18.15 tra via Marina e via Palestro. Vittima un uomo di 63 anni cittadino della Florida, al quale è stato strappato il Rolex da 40mila euro. Il ladro, stando a quanto riferito, è poi fuggito con un complice a bordo di uno scooter. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Due orologi, rispettivamente del valore die 40mila, sono stati rubati ieri a, in pieno. Il primo furto è avvenuto in corso Venezia, attorno alle 18, quando un 58enne italiano ha riferito a una volante di polizia di essere stato avvicinato da un uomo che gli ha strappato dal polso il suo Richard Mille del valore di. Il secondo furto è avvenuto poco dopo, attorno alle 18.15 tra via Marina e via Palestro. Vittima un uomo di 63 anni cittadino della Florida, al quale è stato strappato il Rolex da 40mila. Il ladro, stando a quanto riferito, è poi fuggito con un complice a bordo di uno scooter. L'articolo proviene da Italia Sera.

