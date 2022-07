Milano | scippi in centro | rubati un Richard Mille da 700mila euro e un Rolex da 40mila a distanza di pochi minuti

(Di sabato 2 luglio 2022) Duenel pienodi: uno in corso Venezia e l’altro all’angolo tra via Marina e via Palestro. È accaduto tutto nel giro di un quarto d’oro e adi poche centinaia di metri. Il primo furto ieri, 1 luglio, intorno alle 18. Un uomo di 58 anni si è visto strappare dal polso un orologiodel valore di, secondo quanto ha detto agli agenti della volante. Stava passeggiando tra le vetrine quando è stato sorpreso alle spalle dal ladro. Dopo soli 15il secondo scippo: questa volta la vittima è un turista statunitense di 62 anni che stava camminando in Porta Venezia. All’uomo, residente in Florida, è stato rubato undal valore di...

La Repubblica

E' accaduto tutto nel giro di un quarto d'ora e a distanza di poche centinaia di metri. Duenel pieno centro di, tra corso Venezia e via Palestro. E, ancora una volta, un solo obiettivo: strappare dal polso di turisti e milanesi orologi di lusso. Il primo furto è andato in ...nelle ultime settimane è entrata in azione una vera e propria " banda degli orologi ", che punta le vittime e mette a segno deglida migliaia e migliaia di euro. Gli ultimi registrati ... Scippo in centro a Milano, rubato un orologio da 700mila euro con la tecnica dello strappo E' avvenuto in corso Venezia. Un secondo colpo un quarto d'ora dopo a poche centinaia di metri di distanza: un turista americano si è visto ...Incredibile escalation di violenza nel capoluogo lombardo, nel giro di pochi minuti sono stati scippati due orologi in pieno centro.