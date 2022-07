Milano Pride: la community LGBTQIA+ di TikTok alla parata milanese del 2 luglio (Di sabato 2 luglio 2022) Un bus elettrico, la gioia di stare insieme, tutti i colori dell’arcobaleno e soprattutto la community LGBTQIA+ di TikTok Un bus elettrico, la gioia di stare insieme, tutti i colori dell’arcobaleno e soprattutto la community LGBTQIA+ di TikTok, rappresentata da creator e artisti riuniti per celebrare il Pride nel corso della parata milanese. Una nuova occasione per portare consapevolezza su cause di rilievo per la comunità ed esprimere il talento intrattenendo le persone nelle vie della città. Ad animare la parata tanti creator e il duo di DJ e polistrumentiste electro/indie @gioliandassia e la DJ e producer @rossellaessence. TikTok da sempre, in app e sul territorio, è ... Leggi su 361magazine (Di sabato 2 luglio 2022) Un bus elettrico, la gioia di stare insieme, tutti i colori dell’arcobaleno e soprattutto ladiUn bus elettrico, la gioia di stare insieme, tutti i colori dell’arcobaleno e soprattutto ladi, rappresentata da creator e artisti riuniti per celebrare ilnel corso della. Una nuova occasione per portare consapevolezza su cause di rilievo per la comunità ed esprimere il talento intrattenendo le persone nelle vie della città. Ad animare latanti creator e il duo di DJ e polistrumentiste electro/indie @gioliandassia e la DJ e producer @rossellaessence.da sempre, in app e sul territorio, è ...

Pubblicità

ComuneMI : Milano dedica i giardini di piazza Sei Febbraio ad Harvey Milk, simbolo delle battaglie per i diritti civili ??. Ele… - juventusfc : ?? ??????: le nostre maglie protagoniste al Milano Pride ???????? Il ricavato della t-shirt 'More Colorful Together' ver… - amnestyitalia : Buon #Pride a chi scende in piazza oggi a Bari, Catania, Napoli, Milano, Sassari e domani a Padova. Noi ci saremo! - 361_magazine : - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Gay Pride, al via parate a Milano, Napoli, Catania, Bari, Sassari e Padova #gaypride -