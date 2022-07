Milano Pride, con il nuovo brano “Follow Me” Senhit infiamma la parata (Di sabato 2 luglio 2022) C’è anche Senhit, la cantante italo-eritrea al Milano Pride del 2 luglio con il suo nuovo singolo “Follow Me“. L’artista si esibisce sul palco principale di questa straordinaria festa di libertà, in piazza Sempione (Arco della Pace – orario approssimativo 20,30) dove darà un’anticipazione del nuovo brano, “Follow Me”, beat accattivante, frizzante ed estivo, in uscita l’8 luglio, featuring Tory Lanez, rapper canadese con 16 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 4 milioni e mezzo di Follower. La cantante Senhit e il rapper Tory LanezSenhit, all’anagrafe Senhit Zadik Zadik, è nata a Bologna il 1° ottobre 1979 da genitori eritrei. Dopo aver partecipato per diversi anni al ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 2 luglio 2022) C’è anche, la cantante italo-eritrea aldel 2 luglio con il suosingolo “Me“. L’artista si esibisce sul palco principale di questa straordinaria festa di libertà, in piazza Sempione (Arco della Pace – orario approssimativo 20,30) dove darà un’anticipazione del, “Me”, beat accattivante, frizzante ed estivo, in uscita l’8 luglio, featuring Tory Lanez, rapper canadese con 16 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 4 milioni e mezzo dier. La cantantee il rapper Tory Lanez, all’anagrafeZadik Zadik, è nata a Bologna il 1° ottobre 1979 da genitori eritrei. Dopo aver partecipato per diversi anni al ...

