Milano Pride 2022, decine di migliaia di persone al corteo Lgbtqi+: “Diritti senza conflitti”. Presenti anche Zan e il sindaco Sala (Di sabato 2 luglio 2022) Milano torna a colorarsi con le bandiere arcobaleno del Pride, la manifestazione per rivendicare i Diritti delle persone Lgbtqi+ e contro ogni discriminazione di genere. Sono decine di migliaia le persone che si sono ritrovate il sole cocente del primo weekend di luglio per partecipare alla parata, che partita da Vittor Pisani si è poi snodata in direzione Arco della Pace. In testa al coloratissimo corteo, tra carri di associazioni e brand, centri sociali e sindacati, le famiglie arcobaleno con i loro bambini. “Siamo qui per i Diritti di tutti” dicono Barbara e Chiara, mamme di Leonardo, spiegando che “i Diritti sono privilegi se valgono solo per pochi. Le famiglie arcobaleno hanno presentato una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022)torna a colorarsi con le bandiere arcobaleno del, la manifestazione per rivendicare idellee contro ogni discriminazione di genere. Sonodileche si sono ritrovate il sole cocente del primo weekend di luglio per partecipare alla parata, che partita da Vittor Pisani si è poi snodata in direzione Arco della Pace. In testa al coloratissimo, tra carri di associazioni e brand, centri sociali e sindacati, le famiglie arcobaleno con i loro bambini. “Siamo qui per idi tutti” dicono Barbara e Chiara, mamme di Leonardo, spiegando che “isono privilegi se valgono solo per pochi. Le famiglie arcobaleno hanno presentato una ...

Pubblicità

juventusfc : ?? ??????: le nostre maglie protagoniste al Milano Pride ???????? Il ricavato della t-shirt 'More Colorful Together' ver… - ComuneMI : Milano dedica i giardini di piazza Sei Febbraio ad Harvey Milk, simbolo delle battaglie per i diritti civili ??. Ele… - amnestyitalia : Buon #Pride a chi scende in piazza oggi a Bari, Catania, Napoli, Milano, Sassari e domani a Padova. Noi ci saremo! - DonFerranteGon1 : RT @DiegoFusaro: Le mega-aziende global-capitalistiche investono nel pride di Milano. - telodogratis : Il Pride a Milano e Napoli, in piazza per i diritti di tutti -