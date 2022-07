Milan, ritrovo a Milanello il 4 luglio per i rossoneri di Stefano Pioli (Di sabato 2 luglio 2022) Inizia la preparazione in vista del prossimo campionato per i campioni d’Italia in carica del Milan. I ragazzi di Pioli infatti si ritroveranno lunedì 4 luglio a Milanello, per sostenere quella che sarà la prima seduta di allenamento della stagione. Il ritrovo è previsto alle ore 10.00, per poi scendere sul terreno di gioco del campo 6 del centro sportivo rossonero alle 11.00. La seduta sarà a porte aperte, per permettere a tutti i tifosi di stare vicino alla squadra. Alle ore 15.00 poi Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa, per presentare ufficialmente la stagione 2022/23. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Inizia la preparazione in vista del prossimo campionato per i campioni d’Italia in carica del. I ragazzi diinfatti si ritroveranno lunedì 4ello, per sostenere quella che sarà la prima seduta di allenamento della stagione. Ilè previsto alle ore 10.00, per poi scendere sul terreno di gioco del campo 6 del centro sportivo rossonero alle 11.00. La seduta sarà a porte aperte, per permettere a tutti i tifosi di stare vicino alla squadra. Alle ore 15.00 poiparlerà in conferenza stampa, per presentare ufficialmente la stagione 2022/23. SportFace.

