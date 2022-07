Milan | obiettivo Berardi | il Sassuolo chiede almeno 30 milioni

(Di sabato 2 luglio 2022) Iltorna prepotentemente sul mercato, dopo i rinnovi attesi di Paolo Maldini e Ricky Massara, con obiettivi ben chiari in mente. Tra questi, considerando l’acquisto già definito di Divock Origi, vi è Domenico, esterno d’attacco notoriamente al centro del progetto. L’attaccante neroverde, protagonista anche in Nazionale durante la cavalcata a Euro 2020, risulta un profilo particolarmente interessante per i meneghini;prenderebbe il posto da titolare attualmente contesto da Junior Messias e Alexis Saelemaekers, con possibilità di convergere spesso verso il centro e inventare con il suo mancino. Secondo quanto riportato di recente dal ‘Corriere dello Sport’, le pretese delsul giocatore corrispondono a 30di euro totali; il ...

La situazione attuale del Milan non preoccupa i tifosi, anche grazie ai rinnovi in extremis di Maldini e Massara. I due dirigenti adesso possono ... Possibile che gli emiliani chiedano una cifra intorno ai 30 milioni, ma ci sono i margini per trattare e abbassare le richieste Questa potrebbe essere la volta giusta per il trasferimento in rossoneri ...