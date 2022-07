Milan | Maldini felice del rinnovo Ma non sarà come Marotta | il punto

Pubblicità

AntoVitiello : ??? C'è l'accordo! #Maldini ancora nella sede del #Milan (ore 21.30) dopo una lunga giornata insieme agli avvocati:… - AntoVitiello : #Maldini: 'Felice di programmare un futuro vincente. Accordo sul rinnovo' @MilanNewsit @antonello_gioia #Milan - AntoVitiello : #Maldini a @MilanNewsit : 'All'ultimo ma abbiamo rinnovato, accordo trovato' #milan - Clag63 : RT @chiaramilanista: #Maldini un massacro continuo da parte della stampa...cosa vi avevo detto? Perché il #Milan è bellissimo...perché il M… - franser_real : RT @capuanogio: Nel contratto di #Maldini c'è maggiore autonomia operativa con potere di firma nelle operazioni meno impegnative, mentre il… -

non è stato accontentato in tutto dalvoleva pieni poteri sull'area sportiva ridimensionando Gazidis a solo uomo dei conti, così come accade ad esempio all'Inter con Marotta e ...Il discorso passa poi sul momento del: 'vi sembrava felice ieri sera Era tiratissimo. I loro Sanches e Botman sono i nostri Dybala e Bremer. Dybala è tranquillissimo, così come Antun, ...Io ho sempre detto che Paolo Maldini è uno degli uomini cardine della vittoria del Milan, per una ragione molto semplice: i giocatori quando ci parli sottolineano tutti che era sempre lì. È una cosa ...Alessandro Florenzi diventa ufficialmente un calciatore del Milan. La Roma e il club rossonero attraverso un comunicato hanno chiuso il riscatto del terzino destro, che ha firmato con il Milan un cont ...