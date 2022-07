Milan, Gazzetta: nel nuovo contratto di Maldini premio in caso di vittoria della Champions (Di sabato 2 luglio 2022) Come rivela La Gazzetta dello Sport, tra i premi all’interno del nuovo contratto di Paolo Maldini col Milan, ce n’è uno che riguarda anche la vittoria della Champions League. Oltre al premio per la vittoria dello scudetto (sarebbe il ventesimo, dunque seconda stella), il responsabile dell’area tecnica dei rossoneri dunque avrebbe un introito anche in caso di clamoroso successo nella competizione europea. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Come rivela Ladello Sport, tra i premi all’interno deldi Paolocol, ce n’è uno che riguarda anche laLeague. Oltre alper ladello scudetto (sarebbe il ventesimo, dunque seconda stella), il responsabile dell’area tecnica dei rossoneri dunque avrebbe un introito anche indi clamoroso successo nella competizione europea. SportFace.

