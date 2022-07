Meteo, è ancora super caldo (però ha i giorni contati) (Di sabato 2 luglio 2022) Le previsioni Meteo del fine settimana indicano ancora una persistente ondata di calore. L’anticiclone Caronte non cesserà subito, al tempo stesso non durerà ancora a lungo. Il clima sta cambiando forse irreversibilmente e Legambiente ha confermato che, con i cambiamenti climatici, i fenomeni estremi sono aumentati di 10 volte. Siamo passati dai 20 eventi climatici estremi all’inizio del secolo ai circa 200 degli ultimi 4 anni. caldo a oltranza con temperature sempre ben al di sopra delle medie stagionali, e condizioni di disagio su gran parte dell’Italia, dureranno almeno fino al 6 luglio. Vale a dire che anche il Meteo della prossima settimana non sarà da meno di quello di questi giorni. Almeno in parte. Foto Ansa/Giuseppe LamiA caratterizzare il Meteo di sabato 2 ... Leggi su velvetmag (Di sabato 2 luglio 2022) Le previsionidel fine settimana indicanouna persistente ondata di calore. L’anticiclone Caronte non cesserà subito, al tempo stesso non dureràa lungo. Il clima sta cambiando forse irreversibilmente e Legambiente ha confermato che, con i cambiamenti climatici, i fenomeni estremi sono aumentati di 10 volte. Siamo passati dai 20 eventi climatici estremi all’inizio del secolo ai circa 200 degli ultimi 4 anni.a oltranza con temperature sempre ben al di sopra delle medie stagionali, e condizioni di disagio su gran parte dell’Italia, dureranno almeno fino al 6 luglio. Vale a dire che anche ildella prossima settimana non sarà da meno di quello di questi. Almeno in parte. Foto Ansa/Giuseppe LamiA caratterizzare ildi sabato 2 ...

