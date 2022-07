Mertens | proposta social dell' Anacapri | ' Vieni da noi!' E il belga indossa la maglia

(Di sabato 2 luglio 2022) Secondo giorno senza squadra per Dries, svincolato dopo il mancato accordo col Napoli . Inizialmente sembrava non potessero esserci problemi al prolungamento di contratto messo sul banco da ...

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Anacapri, proposta social a Mertens. E Dries indossa la maglia... #Mertens #Capri - sportmediaset : Anacapri, proposta social a Mertens. E Dries indossa la maglia... #Mertens #Capri - laziolivetv : #Calciomercato #Lazio, #Mertens: recapitata la proposta di ingaggio - infoitsport : Mertens, un sondaggio viola c’è stato. L’unica proposta ufficiale è dell’Anversa - GiuseppeLopardi : @ADeLaurentiis Certo che comprare Deolofeu per 18mln (cifre pubblicate) più ingaggio, e rinunciare a Mertens (vostr… -

Secondo giorno senza squadra per Dries, svincolato dopo il mancato accordo col Napoli . Inizialmente sembrava non potessero esserci problemi al prolungamento di contratto messo sul banco da patron Aurelio De Laurentiis , poi ...Presto, infatti, arriverà la mail ufficiale con lasta al gioco e si diverte ad indossare la maglia del Capri, ma i suoi piani per il futuro sono altri.tra presente e ...Il club di Eccellenza campana lancia la provocazione e Dries si presta col sorriso e un breve video su Instagram ...Dries Mertens non ha rinnovato il contratto con il Napoli e al secondo giorno da svincolato sembra aver trovato l'accordo con un nuovo club.