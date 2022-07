Mercedesz ed Edoardo | cosa è successo dopo l’Isola dei Famosi? La spifferata della Henger

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 2 luglio 2022) Sempre abbastanza complicata la situazione traedTavassi. Se aldeiera sorta più di qualche incomprensione tra i due naufraghi, lontano dall’Honduras le cose non sembrano migliorare. Sono rientrati entrambi in Italia, il reality ha chiuso i battenti e avrebbero finalmente modo di conoscersi nella vita reale. In sostanza è ciò che ha sempre chiesto il fratello di Guendalina Tavassi alla figlia di Eva: aspettare il ritorno in Italia per conoscersi meglio, anche perché lui non avrebbe mai iniziato una storia d’amore in un reality show.ha rilasciato un’intervista a Super Guida Tv in cui ha tracciato un bilanciosua esperienza aldei ...