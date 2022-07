Mercato Torino | il sostituto di Belotti arriva dalla Serie A

(Di sabato 2 luglio 2022) Ildelè pronto a entrare nel vivo dopo l’addio ormai certo a. Il centravanti lascerà i granata a parametro zero dopo il messaggio d’addio del club nei confronti dell’ormai ex capitano: occhio al nuovoL’addio dispingerà ila trovare un’immediata soluzione per il ruolo di nuovo centravanti. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Pubblicità

CalcioOggi : Calciomercato Torino, Djuricic pista concreta: le ultime - Toro News - sportli26181512 : #DiMaria e #Pogba, ci siamo: sui social scoppia la flightradar-mania: Mentre i tifosi provano a intercettare sul we… - tuttoatalanta : TA24 MERCATO - Il Torino s'inserisce di forza nella corsa a Gollini - Toro_News : ? | MERCATO Calciomercato #Torino: c'è l'addio a #Belotti. Su #LuisHenrique... #TorinoFC #ToroNews #CalcioMercato - MarzioRaffaele : ??ULTIM'ORA TORINO?? Mercato anche per l'altra sponda di #Torino, quest'ultimo sta cercando di rinforzare ulteriorm… -

...Stadium die aver assaggiato i primi applausi interisti in una partita amichevole per beneficenza organizzata da Samuel Eto'o. Da allora, è passata parecchia acqua sotto ai ponti e sul...- Arrivano. Sono i primi colpi (e che colpi) didella Juve . Che ha lavorato a lungo per riuscire a dare a Max Allegri ciò che voleva, almeno per cominciare: Paul Pogba e Angel Di Maria ...Mentre i tifosi provano a intercettare sul web l'arrivo a Torino dei due campioni, il mercato bianconero va avanti ...Il quotidiano torinese apre con il mercato della Juventus, ma spazio anche alla svolta societaria per il Palermo che ora sogna un grande futuro.